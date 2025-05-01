Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола

Сотрудники института акыйкатчи Кыргызстана навестили бывшего депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова в больнице.
По данным пресс-службы омбудсмена, 30 апреля его госпитализировали в отделение клинической больницы управления делами президента, а 1 мая доставили на осмотр в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.
На момент приезда сотрудников института врачи больницы заполнили форму Стамбульского протокола по факту обнаружения у Султанбая Айжигитова гематомы на правой руке и ссадины над правой бровью.
Представители акыйкатчи побеседовали с экс-нардепом и провели внешний осмотр.
«После привезли в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения в отношении меня и моей супруги. Там мне стало плохо, и меня доставили в больницу», — цитируют его в институте омбудсмена.
После бывший депутат обратно направлен в больницу управделами главы государства.
Султанбай Айжигитов обвиняется в злоупотреблении должностным положением. Будучи депутатом парламента, он незаконно устроил супругу на работу в аппарат Жогорку Кенеша, что противоречит Кодексу этики парламентариев. Его с супругой отправили под домашний арест до 2 июля.
Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. 3 апреля из аппарата ЖК поступили материалы служебного расследования по факту незаконного трудоустройства экс-нардепом его супруги в аппарат парламента.