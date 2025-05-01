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Общество

Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола

Сотрудники института акыйкатчи Кыргызстана навестили бывшего депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова в больнице.

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По данным пресс-службы омбудсмена, 30 апреля его госпитализировали в отделение клинической больницы управления делами президента, а 1 мая доставили на осмотр в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.

На момент приезда сотрудников института врачи больницы заполнили форму Стамбульского протокола по факту обнаружения у Султанбая Айжигитова гематомы на правой руке и ссадины над правой бровью.

Представители акыйкатчи побеседовали с экс-нардепом и провели внешний осмотр.

института акыйкатчи
Фото института акыйкатчи. Султанбай Айжигитов на осмотре у врачей
По словам Султанбая Айжигитова, 30 апреля около 11.00 его задержали возле дома адвоката и с применением силы доставили на допрос в ГКНБ.

«После привезли в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения в отношении меня и моей супруги. Там мне стало плохо, и меня доставили в больницу», — цитируют его в институте омбудсмена.

После бывший депутат обратно направлен в больницу управделами главы государства.

Султанбай Айжигитов обвиняется в злоупотреблении должностным положением. Будучи депутатом парламента, он незаконно устроил супругу на работу в аппарат Жогорку Кенеша, что противоречит Кодексу этики парламентариев. Его с супругой отправили под домашний арест до 2 июля.

Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. 3 апреля из аппарата ЖК поступили материалы служебного расследования по факту незаконного трудоустройства экс-нардепом его супруги в аппарат парламента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328092/
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