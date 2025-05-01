В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло

В социальных сетях появились фотографии, на которых бывший депутат парламента Султанбай Айжигитов лежит на больничной койке: у него гематомы на руках и рассечена бровь. На опубликованных снимках также видны синяки на обеих руках его супруги Гульшат Жолдошевой.

Источник в силовых структурах сообщил, что телесные повреждения у пары появились в результате оказанного сотрудникам ГКНБ сопротивления во время принудительного привода на допрос. Тогда оперативникам пришлось вести их под руки силой.

Рассечение брови у Султанбая Айжигитова, по информации собеседника, возникло во время судебного заседания по избранию меры пресечения: бывший депутат якобы попытался инсценировать обморок и при падении ударился о стол.

Источник отметил, что судья наблюдал за поведением Айжигитова в зале суда, и имеются свидетели его неадекватных действий и сопротивления сотрудникам ГКНБ со стороны как самого экс-депутата, так и его супруги.

Сам Султанбай Айжигитов рассказал журналистам, что работники ГКНБ вышли перед домом его адвоката, когда все вместе намеревались поехать на допрос.

«В этот момент они начали затаскивать жену в машину. Когда я попытался вмешаться и заступиться за нее, начали задерживать и меня. Травмы получили от того, что нам скрутили руки и ноги», — озвучил экс-депутат свою версию произошедшего.

Правоохранители пока не комментируют инцидент.

Султанбай Айжигитов обвиняется в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, будучи членом парламента, он незаконно устроил супругу на работу в аппарат Жогорку Кенеша, что противоречит Кодексу этики депутатов.

Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. 3 апреля из аппарата ЖК поступили материалы служебного расследования по факту незаконного трудоустройства экс-нардепом его супруги в аппарат парламента.

Накануне, 30 апреля, Первомайский районный суд избрал меру пресечения супругам в виде домашнего ареста до 2 июля.