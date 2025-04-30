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Общество

Бывший депутат ЖК Султанбай Айжигитов и его супруга под домашним арестом

Бывший депутат Жогорку Кенеша Султанбай Айжигитов и его супруга Гульшат Жолдошева отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По его данным, под арестом они будут находиться до 2 июля 2025 года.

Султанбай Айжигитов обвиняется в злоупотреблении должностным положением. Будучи депутатом парламента, он незаконно устроил супругу на работу в аппарат Жогорку Кенеша, что противоречит Кодексу этики парламентариев.

Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. 3 апреля из аппарата Жогорку Кенеша поступили материалы служебного расследования по факту незаконного трудоустройства экс-депутатом его супруги в аппарат парламента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328034/
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