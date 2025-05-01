В Кыргызстане объявлены победители Национальной театральной премии «Эргүү» («Вдохновение»). Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство культуры.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова прошла торжественная церемония вручения наград победителям.

По решению жюри за лучшую роль в спектакле, сыгранном молодежью, отмечены:

Кайрат Дамирбеков — за роль Алана в спектакле «Эвкус» Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой;

Өзгөрүш Алиев — за роль Мартана Дайсарта в спектакле «Эвкус» того же вуза.

Лучшим спектаклем, сыгранным молодежью, стал «Эвкус» — постановка Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

В номинации «Лучший дебют» победил Арнис Кыдырмышев — режиссер спектакля «Эр Төштүк» Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова.

В номинации «Лучшая роль в спектакле для детей» награду завоевал Канболот Атахан уулу — за роль Төштүка в спектакле «Эр Төштүк» Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова.

Лучшим спектаклем для детей стала постановка «Мечта» Государственного национального русского драматического театра имени Чингиза Айтматова.

Театровед Людмила Молдалиева отмечена за лучшую театроведческую работу.

За особый вклад в развитие национального театрального искусства награжден заслуженный деятель культуры КР, театровед Аваз Сырымбетов.

Награды также вручены в номинациях «За весомый вклад в развитие театрального искусства в регионах», за лучшую роль второго плана, лучшее музыкальное оформление, лучшую сценографию и другое.