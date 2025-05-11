Строгая дисциплина и организованность. Как Амаль строит карьеру в Южной Корее

Кыргызстанец Амаль учится в магистратуре и параллельно работает маркетологом в Южной Корее. Парню всего 23 года, но он успевает совмещать две работы и учебу наравне с погружением в корейскую культуру.

В интервью 24.kg он рассказал о жизни среди дисциплинированных корейцев, своих буднях в Ульсане и поделился с читателями советами, которые помогут при подаче в магистратуру.

— Расскажите о себе.

— Меня зовут Амаль Идинов, мне 23 года. Я учусь в университете UNIST в Южной Корее. Этот вуз входит в топ-6 университетов Южной Кореи и занимает лидирующую позицию в топ-3 по количеству и качеству исследовательских работ по публикации в научных журналах. То есть это научный академический университет. Я учусь по программе MBA, магистратура в бизнес-администрировании с академическим уклоном по направлению strategic management («стратегический менеджмент»). В вузе я работаю ассистентом по исследованиям и помогаю своему профессору писать исследовательские научные работы.

— Почему вы выбрали именно Корею для магистратуры?

— Потому что Корея — эпицентр развития полупроводниковых систем и различных технологий для продвижения мира.

Мне также близки ценности корейской культуры, поэтому выбор пал именно на Южную Корею. Ну и строгость и дисциплина — это для меня очень важный фактор.

— Расскажите о подаче в магистратуру.

— Имея опыт подачи на стипендии и гранты, я подавал в UNIST спокойно, уверенно. В целом не было сложно. Процесс был довольно знакомый, легкий. Тем более я работаю в сфере образования — Edtech и помогаю студентам поступать на грант в зарубежную магистратуру.

Фото из архива собеседника

— Вот как раз таки одна из причин, почему я поступал в Корею, — это строгая дисциплина и приверженность к учебе. Корейцы в плане учебы очень строгие, очень дисциплинированные. Допустим, в АУЦА был уклон на развитие soft skills и каких-то коммуникативных навыков, возможностей стажировки. Очень часто можно было найти студентов за общением, за каким-то планированием, развитием каких-то проектов. Здесь же [в UNIST] в основном все корейцы учатся очень сильно и усердно, чтобы стать действительно лучшими в своем деле и внести вклад в развитие не только своей страны, но и на глобальном уровне.

Второе — это организованность. Здесь все очень строго по времени, организованно и при этом очень удобно. Вся инфраструктура университета, да и сам университет — это как отдельные два микрорайона. У универа своя большая территория, есть свой собственный пруд, свои мосты, свои магазины, караоке, кафе, даже библиотека — это отдельное четырехэтажное здание. Все очень удобно, чтобы ты жил и ни в чем не нуждался.

— Насколько тяжело было адаптироваться к языковой среде? Какой язык вы используете в университете?

— На самом деле я использую только английский. Корейский язык я все еще учу, и сложности в целом не особо появлялись, потому что в моем университете все говорят на английском языке. Когда выезжаешь в город за какими-то вещами или развлечениями, то там уже корейцы не говорят на английском, поэтому вот здесь чуть-чуть сложновато.

Фото из архива собеседника

— Я не думаю, что я уже готов вернуться домой, потому как чувствую, что готов вобрать в себя еще больше знаний и вернуться на родину еще более сильным для того, чтобы развивать Кыргызстан. Свои шансы оцениваю очень хорошо, потому что уже сейчас работаю в южнокорейской компании и являюсь востребованным специалистом. И это все благодаря бакалавру в моем университете АУЦА и нынешней магистратуре, которая, кстати, полностью на грантовой основе с ежемесячной стипендией.

— Как устроена ваша повседневная жизнь в Корее?

— В основном это работа. Я маркетолог в южнокорейской фирме. Другую половину дня занимают исследовательские работы и сама учеба. Пары в основном у меня вечером, что очень удобно, поэтому я могу в течение дня успевать посвящать время работе. Живу в университетском общежитии. У меня своя собственная отдельная комната. Жилье здесь очень доступное — $800 за семестр, потому что это государственный университет. В семестре четыре месяца, поэтому выходит $200 в месяц.

Фото из архива собеседника

— Каждый день ем кимчи и рис. Скучаю по самсам, бешбармаку, лагману.

Слава богу, здесь есть джусай. Мы часто с друзьями устраиваем культурные вечера и кушаем традиционную еду.

— Что вам больше всего нравится в Корее?

— Очень люблю организованность и структурированность нации, самой страны.

Не замечал пробок, а если даже и были, то очень короткие. Не замечал неудобства в публичном транспорте, все очень быстро и удобно. Очереди организованные, никто никого не толкает, все люди очень воспитанные. Все сделано для людей. Скамейки на остановках с подогревом, телевизорами, обратным отсчетом, пока транспорт приедет, вокруг везде бесплатный Wi-Fi. Сказка!

— Что оказалось самым неожиданным?

— Трудно отказываться от снеков, потому что здесь их очень много — соленых, кислых, острых, сладких. А вот фрукты дорогие — одно яблоко стоит 400 сомов. На самом деле это не очень приятно, когда ты человек, выросший в Центральной Азии, и привык кушать фрукты тоннами каждый день.

Фото из архива собеседника

— Советую посетить Lotte World. Это парк аттракционов в Корее. Вообще, потрясающее место, где можно очень круто, классно провести время. Даже любой взрослый ощутит себя ребенком. Обязательно следует посетить район Гангнам в Сеуле. Это знаменитый район, о котором поет Psy. Также советую съездить на цветение сакуры в Кенджу и в Пусан на пляж. В моем районе в Ульсане есть классный музей китов, который завораживает дух.

— Какие советы вы дали бы тем, кто пока только мечтает о поступлении в Корею?

— Поступление в Корею — это реально. Даже более, чем вы думаете. Главное — начать грамотную подготовку заранее. А это сделать очень легко своими силами и при правильном подходе. Я всегда могу помочь с консультацией и советами по номеру +821034017320.