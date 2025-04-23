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Общество

Медицинское заключение об инвалидности переведут в электронный формат

Заключение медико-социальной экспертизы об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации и абилитации переведут в электронный формат. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции Назгуль Чолумова.

По ее словам, документ можно будет запросить через «Тундук», справку в бумажном виде люди смогут не брать.

«Вопросы инвалидности остаются актуальными, министерство прилагает все усилия для облегчения прохождения процедуры медико-социальной экспертизы. Проводим работу по дебюрократизации процесса через цифровые решения. Цель реформ — сокращение срока передачи данных о статусе инвалидности в другие госорганы», — сказала Назгуль Чолумова.

Она напомнила, что первая часть цифровизации проведена в прошлом году. Раньше граждане обращались сначала в Минздрав, потом приносили все документы в медико-социальную экспертную комиссию. Сегодня этот процесс упрощен, все документы попадают в комиссию уже в электронном формате, человеку не надо приходить лишний раз и писать заявление на освидетельствование.

Напомним, в КР предлагается увеличить сроки повторного медико-социального освидетельствования:

  • для лиц с инвалидностью I группы — с двух до семи лет;
  • для лиц с инвалидностью II группы — до четырех лет;
  • для лиц с инвалидностью III группы — до двух лет (вместо одного года), в зависимости от характера и степени нарушения здоровья.

Эти меры направлены на облегчение повседневной жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также снижение нагрузки на систему здравоохранения и социальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327033/
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