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Общество

Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан хотят создать совместный турмаршрут

Узбекистан вместе с Таджикистаном и Кыргызстаном планирует создать совместный маршрут «Золотое туристическое кольцо Ферганской долины», объединяющий достопримечательности трех государств, сообщает Podrobno.uz.

Предложение о создании нового туристического направления, связывающего культурные, исторические и природные памятники трех стран-соседей, РУз выдвинула на региональном туристическом форуме-диалоге «Навруз — древнейшее культурно-туристическое наследие в регионе» в Худжанде, который состоялся в рамках трехстороннего саммита лидеров Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В частности, «Золотое туристическое кольцо Ферганской долины» объединит уникальные природные заповедники, горные системы, озера, а также достопримечательности древних городов трех государств.

Участники форума также обсудили создание культурно-туристического маршрута «Навруз в сердце Центральной Азии», который объединит праздничные мероприятия в трех республиках. Навруз как элемент общей истории трех стран и один из самых значимых туристических и культурных брендов региона способен стать основой для формирования уникальных, привлекательных и аутентичных турпродуктов в ЦА.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324746/
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