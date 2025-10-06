13:02
Общество

Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia

В России появится мобильное приложение Visit Russia. Это онлайн-сервис, говорящий на 36 языках. Для его работы используется модуль искусственного интеллекта, который позволит иностранным туристам планировать путешествия проще и быстрее, а саму поездку сделает комфортнее.

«Visit Russia – это сервис «одного окна», который объединяет все необходимые инструменты для организации комфортного и доступного путешествия по России: бронирование авиабилетов и отелей, оформление медицинской страховки, помощь в получении электронной визы в РФ и платежный сервис, регистрацию электронной сим-карты, а также круглосуточную поддержку пользователей. Особое значение имеет модуль искусственного интеллекта: цифровой гид, который «разговаривает» на 36 языках и помогает иностранным туристам в повседневных вопросах – от выбора ресторана до поиска пункта обмена валют или ключевых достопримечательностей», – рассказал исполнительный директор Российского союза туристической индустрии Дмитрий Манин.

Он подчеркнул, что сервис будет бесплатным для иностранцев.

«Visit Russia сопровождает туриста на всех этапах путешествия. В приложении можно уточнить правила въезда, узнать о популярных местах для посещения, оценить стоимость перелетов и проживания. В приложение добавлена программа Hospitality GCC preferred, – рекомендации для граждан стран Персидского залива, учитывающие их предпочтения», – пояснил он.

С помощью приложения можно будет приобрести авиабилеты, забронировать отель, оформить страховку, зарегистрировать электронную сим-карту, организовать вип-сервис. В нем также есть информация о пограничных формальностях. Через Visit Russia можно заказать экскурсии, трансфер, получить рекомендации ресторанов и магазинов.  
