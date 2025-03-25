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Общество

Имамам и областным казы в Кыргызстане вручили новые служебные автомобили

Сорока районным имам-хатибам и девяти областным казы в Кыргызстане передали служебные автомобили. Церемония вручения состоялась сегодня, 25 марта.

Как сообщили в муфтияте, в мероприятии приняли участие директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов, верховный муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров и представители духовенства.

Азамат Юсупов передал поздравления от имени президента Садыра Жапарова и подчеркнул, что передача транспорта стала результатом последовательной государственной политики в сфере религии. Верховный муфтий отметил, что новая техника повысит эффективность работы имамов и укрепит роль мусульман в жизни общества.

Инициатива направлена на улучшение качества религиозных услуг, а также на упрощение и оптимизацию работы духовенства в регионах.

По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, все автомобили местного производства. Первая партия из 20 машин была передана 18 декабря 2024 года, сегодня вручены еще 29 служебных автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323898/
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