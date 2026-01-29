13:09
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Власть

Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в Жогорку Кенеш

Утро в парламенте сегодня началось не с законотворчества, а с обсуждений… машин. На парковке перед Жогорку Кенешем с самого утра заметно оживление, чем обычно: возле здания один за другим подтягивались депутаты — многие уже на новых служебных автомобилях, которые им выдали накануне.

Машины одинаковые, новые, черные и еще пахнут заводом. Большинство парламентариев предпочли не комментировать обновление автопарка.

Что удалось выяснить: депутатам Жогорку Кенеша выдали служебные автомобили без водителей — парламентариям предстоит нанимать их самостоятельно. Расходы на обслуживание автомобилей, а также прошивку бортового компьютера они будут нести за свой счет. Также подписаны документы о материальной ответственности за предоставленный транспорт.

Напомним, накануне стало известно, что все 87 депутатов Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили. Марки официально не называются, однако ранее сообщалось, что для парламента выбраны модели среднего люксового класса — ориентировочно стоимостью от $30 тысяч до $50 тысяч каждая.

Еще в апреле 2025 года обсуждалась закупка кроссоверов Li Xiang L7 и L9, которые планировали распределять среди руководства фракций и комитетов. В управлении делами президента тогда подтвердили закупку Li Xiang L7 и L8, но сумму расходов озвучивать отказались.

Сегодня же картина говорит сама за себя: автопарк обновлен полностью — и нардепы уже используют новые машины по назначению.

На фоне регулярной критики стоимости госзакупок и запросов общества на прозрачность расходы на новые авто для парламентариев, судя по реакции в соцсетях, вновь станут темой острых обсуждений. Но официальной информации о цене поставки по-прежнему нет.

Заседание началось вовремя. А вот вопросы к автопарку, похоже, только начинаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359758/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Эрулан Кокулов призвал президента приструнить государственных служащих
Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
29 января, четверг
13:02
Органическую продукцию из Кыргызстана намерены продвигать на китайском рынке Органическую продукцию из Кыргызстана намерены продвига...
12:41
Бишкекчане просят оградить котлован на проспекте Манаса более качественно
12:37
Кыргызстан построит новое здание посольства в Казахстане
12:30
Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в Жогорку Кенеш
12:23
В Баткене ввели в эксплуатацию новую высоковольтную подстанцию «Суу-Баши»