Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в Жогорку Кенеш

Утро в парламенте сегодня началось не с законотворчества, а с обсуждений… машин. На парковке перед Жогорку Кенешем с самого утра заметно оживление, чем обычно: возле здания один за другим подтягивались депутаты — многие уже на новых служебных автомобилях, которые им выдали накануне.

Машины одинаковые, новые, черные и еще пахнут заводом. Большинство парламентариев предпочли не комментировать обновление автопарка.

Что удалось выяснить: депутатам Жогорку Кенеша выдали служебные автомобили без водителей — парламентариям предстоит нанимать их самостоятельно. Расходы на обслуживание автомобилей, а также прошивку бортового компьютера они будут нести за свой счет. Также подписаны документы о материальной ответственности за предоставленный транспорт.

Напомним, накануне стало известно, что все 87 депутатов Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили. Марки официально не называются, однако ранее сообщалось, что для парламента выбраны модели среднего люксового класса — ориентировочно стоимостью от $30 тысяч до $50 тысяч каждая.

Еще в апреле 2025 года обсуждалась закупка кроссоверов Li Xiang L7 и L9, которые планировали распределять среди руководства фракций и комитетов. В управлении делами президента тогда подтвердили закупку Li Xiang L7 и L8, но сумму расходов озвучивать отказались.

Сегодня же картина говорит сама за себя: автопарк обновлен полностью — и нардепы уже используют новые машины по назначению.

На фоне регулярной критики стоимости госзакупок и запросов общества на прозрачность расходы на новые авто для парламентариев, судя по реакции в соцсетях, вновь станут темой острых обсуждений. Но официальной информации о цене поставки по-прежнему нет.

Заседание началось вовремя. А вот вопросы к автопарку, похоже, только начинаются.