Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили

В Жогорку Кенеше 87 депутатов получили новые служебные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, однако никаких данных о марках и моделях машин не предоставили.

Ранее, в апреле 2025 года, уже появлялась информация о планах обеспечить депутатов люксовыми кроссоверами китайской компании Li Xiang:

L7 — 70 автомобилей;

L9 — 20 автомобилей.

Авто планировали распределить между председателями комитетов и лидерами фракций. Тогда управляющий делами президента Каныбек Туманбаев подтвердил, что закупка машин Li Xiang L7 и L8 действительно проводится, но отказался назвать сумму расходов.

Рыночная стоимость таких моделей — от $30 тысяч до $70 тысяч.

Напомним, что в прошлом году депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос предоставления им служебных автомобилей в закрытом режиме. Служебные авто для ЖК отменили в 2015-м.