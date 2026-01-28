18:21
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Власть

Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили

В Жогорку Кенеше 87 депутатов получили новые служебные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, однако никаких данных о марках и моделях машин не предоставили.

Ранее, в апреле 2025 года, уже появлялась информация о планах обеспечить депутатов люксовыми кроссоверами китайской компании Li Xiang:

  • L7 — 70 автомобилей;
  • L9 — 20 автомобилей.

Авто планировали распределить между председателями комитетов и лидерами фракций. Тогда управляющий делами президента Каныбек Туманбаев подтвердил, что закупка машин Li Xiang L7 и L8 действительно проводится, но отказался назвать сумму расходов.

Рыночная стоимость таких моделей — от $30 тысяч до $70 тысяч.

Напомним, что в прошлом году депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос предоставления им служебных автомобилей в закрытом режиме. Служебные авто для ЖК отменили в 2015-м.

Ссылка: https://24.kg/vlast/359657/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцам дадут возможность оплачивать госпошлину онлайн
В парламенте подняли вопрос высоких процентных ставок в комбанках Кыргызстана
В Кыргызстане служившим в высокогорье военным могут повысить пенсии
Новый гимн: в Жогорку Кенеше отклонили предлагаемые варианты
В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
18:11
Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомобили Депутаты Жогорку Кенеша получили новые служебные автомо...
18:03
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на тротуарах и запрещенных разметках
17:59
Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии
17:48
Число детей мигрантов снизилось почти на 25 процентов — МВД России
17:30
Заводы рядом с домами? Новый законопроект допускает принудительный снос