Общество

Муфтий КР в Зардалы встретился с дорожниками и почтил память известных аалымов

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров посетил Баткенскую область с рабочим визитом. В рамках поездки он побывал в селе Зардалы, где встретился с рабочими, занимающимися ремонтом дороги, ведущей в населенный пункт.

Как сообщили в муфтияте, для дорожников организовали обед от имени духовного управления. Далее муфтий провел встречу с жителями Зардалы и посетил места, связанные с известными религиозными деятелями, родом из этого региона.

В частности, посещены дома, где выросли экс-муфтий Абсаттар ажы Мажитов, аалымы Молдо Кошбак, Молдо Шакир, Молдо Сабыр (Мамасабыр) и Молдо Шамши (Шамсиддин). В их честь прочитали 200 хатм Корана и совершена молитва.

Отмечается, что в начале года ввели в эксплуатацию дорогу Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы протяженностью 17,5 километра. На участке завершили работы по расширению и выравниванию, почти достроен мост длиной 30 метров.

В сентябре 2024 года президент Садыр Жапаров во время визита в Зардалы заявлял о планах строительства дороги, обеспечения села электроэнергией и возведения малой ГЭС.
