Муфтий КР в Зардалы встретился с дорожниками и почтил память известных аалымов

Муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров посетил Баткенскую область с рабочим визитом. В рамках поездки он побывал в селе Зардалы, где встретился с рабочими, занимающимися ремонтом дороги, ведущей в населенный пункт.
Как сообщили в муфтияте, для дорожников организовали обед от имени духовного управления. Далее муфтий провел встречу с жителями Зардалы и посетил места, связанные с известными религиозными деятелями, родом из этого региона.
Отмечается, что в начале года ввели в эксплуатацию дорогу Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы протяженностью 17,5 километра. На участке завершили работы по расширению и выравниванию, почти достроен мост длиной 30 метров.
В сентябре 2024 года президент Садыр Жапаров во время визита в Зардалы заявлял о планах строительства дороги, обеспечения села электроэнергией и возведения малой ГЭС.