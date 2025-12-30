Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев передал Минсельхозу 44 служебных автомобиля.

Как сообщили в кабмине, общая стоимость автотранспорта составила 92,6 миллиона сомов. Машины приобретены за счет государственных средств и переданы службе водных ресурсов и департаменту рыбного хозяйства при министерстве.

Выступая на церемонии, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что аграрная сфера занимает ключевое место в реальном секторе экономики и является его основным драйвером. По его словам, сельское хозяйство обеспечивает развитие промышленности и переработки.

«В Кыргызстане количество сезонных и круглогодичных перерабатывающих предприятий достигло 425. По поручению президента ежегодно открываются сотни предприятий. В этом году запущено 119 производств, из которых более половины связаны с сельским хозяйством и переработкой», — отметил глава кабмина.

Он также сообщил, что приоритетное внимание уделяется модернизации ирригационной отрасли. Если в 2024-м на эти цели направлен 1 миллиард сомов, то за 11 месяцев 2025 года финансирование выросло до 1,7 миллиарда. Ведутся работы по очистке, строительству, бетонированию и укреплению каналов, а также по возведению бассейнов суточного и декадного регулирования.

Кроме того, в 2024-2025 годах для водохозяйственных служб Минсельхоза закуплено 286 единиц специальной техники.

Также уточняется, что в Бишкеке на площади имени Турдакуна Усубалиева и в микрорайоне «Асанбай» проходит ярмарка продовольственной продукции по ценам ниже рыночных. Аналогичные ярмарки организуются во всех регионах страны по выходным и будут продолжаться до летнего периода.