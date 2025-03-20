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Общество

Кыргызгосстрах пригласили к участию в региональном перестраховочном механизме

В Государственной страховой организации КР состоялась встреча с представителями международной компании Marsh McLennan — мирового лидера в области страхования и перестрахования.

По данным пресс-службы ГСО, в составе делегации — заместитель генерального управляющего Marsh Central Asia Акторгын Ахметова и менеджер по работе с клиентами, представитель Marsh в Астане Куат Ирубаев.

«Во время встречи представлен региональный перестраховочный механизм Turan Facility. Представители Marsh McLennan подробно рассказали о принципах работы этого механизма и пригласили Государственную страховую организацию КР к участию в нем. Также рассмотрен вопрос параметрического страхования от землетрясений и других катастрофических рисков, что является актуальным для Кыргызстана в свете природных угроз», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие представители различных подразделений ГСО, включая юридическое управление, отдел стратегического развития, методики, анализа и контроля, управление страхования и перестрахования, управление страховых возмещений и выплат, а также IT-отдел.

Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в области страхования от природных катастроф, что позволит повысить устойчивость страхового рынка страны к рискам, связанным с климатическими и сейсмическими угрозами.

По данным СМИ, в декабре 2023 года в Ташкенте четыре страны Центральной Азии и Кавказа (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия) подписали меморандум о создании международной перестраховочной емкости «Туран». Потенциальными участниками назывались Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323496/
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