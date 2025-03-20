Креативный директор Balenciaga ушел в Gucci

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия оставил свою позицию ради итальянского модного дома Gucci. Об этом пишет The New York Times.

После 10 лет работы дизайнера в Balenciaga, известной революционными и «черными» дизайнами, Демна Гвасалия возглавит дизайн женской и мужской линейки, а также аксессуаров Gucci. Обе компании принадлежат французскому холдингу Kering, куда также входят Saint Laurent, McQueen, Brioni и Bottega Veneta. Нового дизайнера Balenciaga еще не назначили.

По словам NYT, назначение Демны Гвасалия принесет в мир моды еще больше нестабильности в связи с участившимися сменами дизайнеров модных домов.

Грузинский модельер широко известен скандальными и революционными проектами. Долгое время он сотрудничал с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. В 2022 году его обвинили в детской порнографии из-за неподобающей рекламной компании, которая впоследствии не вышла в свет. Демна Гвасалия позже публично извинился.

Ранее модельер работал в Maison Margiela и Louis Vuitton, а затем основал Vetements. У Демны всегда свой почерк: темный стиль, силуэты, четкие формы. Forbes задается вопросом, как дизайнер впишется в Gucci, бренд который несет эстетику, максимализм и эксцентричность.

«Gucci — это символ авторитетности в мире моды. И именно это мы хотим вернуть. Мы искали сильного, уверенного в себе дизайнера. Демна — один из немногих. Он привносит не только дизайнерские навыки, но и глубокое понимание современной культуры, того, что такое роскошь сегодня, а также нового поколения», — заявил генеральный директор бренда Gucci Стефано Кантино.

По данным NYT, в 2024 году доходы Gucci упали на 23 процента, а стоимость акции холдинга Kering снизилась вдвое. Привлечение нового дизайнера можно рассмотреть как «признание кризиса, который бренд переживал последние два года, пытаясь превратиться в «вневременной» люксовый дом».

«Я искренне рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в Дом, который я глубоко уважаю и давно восхищаюсь. Я с нетерпением жду возможности вместе со Стефано и всей командой написать новую главу удивительной истории Gucci», — заявил Демна Гвасалия.