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Общество

Креативный директор Balenciaga ушел в Gucci

Фото из интернета. Демна Гвасалия

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия оставил свою позицию ради итальянского модного дома Gucci. Об этом пишет The New York Times.

После 10 лет работы дизайнера в Balenciaga, известной революционными и «черными» дизайнами, Демна Гвасалия возглавит дизайн женской и мужской линейки, а также аксессуаров Gucci. Обе компании принадлежат французскому холдингу Kering, куда также входят Saint Laurent, McQueen, Brioni и Bottega Veneta. Нового дизайнера Balenciaga еще не назначили.

По словам NYT, назначение Демны Гвасалия принесет в мир моды еще больше нестабильности в связи с участившимися сменами дизайнеров модных домов.

Грузинский модельер широко известен скандальными и революционными проектами. Долгое время он сотрудничал с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. В 2022 году его обвинили в детской порнографии из-за неподобающей рекламной компании, которая впоследствии не вышла в свет. Демна Гвасалия позже публично извинился.

Ранее модельер работал в Maison Margiela и Louis Vuitton, а затем основал Vetements. У Демны всегда свой почерк: темный стиль, силуэты, четкие формы. Forbes задается вопросом, как дизайнер впишется в Gucci, бренд который несет эстетику, максимализм и эксцентричность.

«Gucci — это символ авторитетности в мире моды. И именно это мы хотим вернуть. Мы искали сильного, уверенного в себе дизайнера. Демна — один из немногих. Он привносит не только дизайнерские навыки, но и глубокое понимание современной культуры, того, что такое роскошь сегодня, а также нового поколения», — заявил генеральный директор бренда Gucci Стефано Кантино.

По данным NYT, в 2024 году доходы Gucci упали на 23 процента, а стоимость акции холдинга Kering снизилась вдвое. Привлечение нового дизайнера можно рассмотреть как «признание кризиса, который бренд переживал последние два года, пытаясь превратиться в «вневременной» люксовый дом».

«Я искренне рад присоединиться к семье Gucci. Для меня большая честь внести свой вклад в Дом, который я глубоко уважаю и давно восхищаюсь. Я с нетерпением жду возможности вместе со Стефано и всей командой написать новую главу удивительной истории Gucci», — заявил Демна Гвасалия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323444/
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