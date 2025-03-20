В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров

Жители и гости столицы смогут приобрести продукты питания и потребительские товары по оптовым ценам на ярмарке, организованной Министерством водных ресурсов.

Ярмарка продлится три дня – с 20 по 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, основная цель мероприятия – оказать поддержку отечественным производителям, агропромышленным предприятиям и частным предпринимателям.

Ярмарка пробудет проходить в городе Бишкеке: по улице Туголбай-Ата, Эркиндик и К.Тыныстанова (ЖД вокзал) с 9.00 до 19.00 ежедневно.