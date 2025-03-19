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Общество

В США суд вынес решение о неконституционности остановки работы USAID

Федеральный судья в Мэриленде Теодор Чуанг после изучения материалов дела пришел к выводу о незаконности приостановки работы Агентства по международному развитию (USAID) и постановил возобновить его деятельность.

В решении суда также отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа нарушила конституционные основы, блокируя работу USAID.

Судебное решение написано на 68 страницах. В нем говорится, в частности, что нарушение конституционных основ нанесли ущерб не только бывшим сотрудникам агентства (они выступили истцами. — Прим. ред.), но и общественным интересам, поскольку Белый дом «лишил избранных представителей общества в Конгрессе их конституционных полномочий решать, когда, как и зачем закрывать агентство, созданное самим Конгрессом».

Суд распорядился восстановить уволенных сотрудников и гарантировать им доступ на рабочие места.

Департаменту эффективности правительства, которое возглавляет Илон Маск, решением суда запрещено предпринимать какие-либо действия в отношении USAID без прямого разрешения должностного лица агентства, имеющего на это законные полномочия.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии более 80 процентов программ USAID.

Агентство США по международному развитию (USAID) основано в 1961 году после принятия Конгрессом закона об иностранной помощи. Его создание инициировал президент Джон Кеннеди в разгар холодной войны, и одной из ключевых целей стало противодействие влиянию СССР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323311/
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