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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 марта солнечно. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.17. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — отрезок улиц Скрябина, Армейской, Шабдана Баатыра, Путепроводной, Менделеева, Кийизбаева, Чынара, Тоголбай Ата, Октябрьской, Толстого, «Верхний Токольдош», винсовхоз «Фрунзе»;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Жантошова, Юнусалиева;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Сокулукской, Лермонтова, Луганской, 11-й микрорайон, 9;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Куренкеева, Логвиненко, Пролетарской, Ленинградской, Серова, Тоголока Молдо, переулок Урючный;
  • 9.00-17.00 — улица Тыныстанова, 18, отрезки бульвара Эркиндик, улицы Жумабека, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Тынчтык» (улица Чыныбаева), отрезки улиц Ахунбаева, Попова, Тыныстанова, Джантошова, Байтика Баатыра, Островского, переулок Бакинский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улицы Баялинова, проспекта Манаса, улиц Джамбула, Урицкого, Осипенко, Уч-Курганской, Журнальной, Турусбекова, переулки Джети-Огузский, Офицерский, «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Кырк-Чоро;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13);
  • 10.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Фрунзе, Курманалиева).

У кого намечается той

Русланбек Жакышов

Родился 19 марта 1974 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Утвержден герб Пишпека

В 1908 году утвержден герб Пишпека.

Французский щит, обрамленный двумя золотыми колосьями, обвитыми Александровской лентой. Вершина щита увенчана городской короной в виде крепостной башни с тремя зубцами — знаком уездного города в составе Российской империи. В правом верхнем углу щита изображен герб Семиреченской области, которой принадлежал Пишпекский уезд. Щит лазоревого цвета рассечен серебряным поясом с тремя лемехами — символом земледелия — и изображением золотых пчел — символом трудолюбия — в верхней и нижней частях.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Сабира Кумушалиева

из интернета
Фото из интернета. Сабира Кумушалиева

В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.

С 1934-го — актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Блистала в труднейшем жанре — комедийном.

Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».

Умерла 15 сентября 2007 года.

Умер государственный деятель Исхак Раззаков

В 1979-м в Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.

Он родился 25 октября 1910-го в Баткенской области. Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Исхаку Раззакову было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323220/
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