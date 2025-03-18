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Общество

Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС

Фото администрации президента КР. Нурлан Еркембаев и Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня встретился с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил генерального секретаря со вступлением в должность, пожелав успехов на этом ответственном посту.

«Вы вступаете в должность в непростое время, когда международные отношения претерпевают большие изменения. Поэтому роль и значимость Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике неуклонно увеличивается, представляя собой уникальную платформу для диалога между крупнейшими региональными державами», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил: Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС и подтверждает необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между государствами организации по всем направлениям взаимодействия.

Одним из важных событий для Кыргызстана станет председательство в ШОС, которое перейдет к стране осенью 2025 года.

Говоря об основных приоритетах сотрудничества в рамках ШОС, глава государства отметил развитие торгово-экономических и транспортно-логистических связей. В этом контексте важно создание эффективных финансовых механизмов, в частности Банка развития ШОС.

Нурлан Ермекбаев поздравил Садыра Жапарова с подписанием договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Он отметил, что все государства ШОС с воодушевлением восприняли данную новость.

Подчеркивая активное участие Кыргызстана в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, Нурлан Ермекбаев напомнил, что благодаря инициативе Садыра Жапарова, разработана Дорожная карта по сотрудничеству с партнерами ШОС по диалогу.

Кроме того, Кыргызстан внес предложение по созданию Центра по противодействию международной организованной преступности, который появится в Бишкеке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323204/
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