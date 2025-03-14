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Общество

Жители села Достук останутся на прежнем месте до готовности новых домов

Жители села Достук Баткенской области, обмененного с Таджикистаном в рамках договора по границам, не будут переселены сразу же. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в регионе.

Отмечается, что сельчане пока останутся в своих нынешних домах, а переселение произойдет уже после того, как для граждан будут достроены новые дома в другой местности.

Сегодня в селе Бужум (местность Чет-Булак) Баткенского района дан старт строительству жилого комплекса для граждан, которые будут переселены из села Достук. Как сообщили в управлении делами главы государства, на новом месте будет возведено 179 домов, каждому жителю выделят участок в 10 соток. Завершить строительство планируется к осени. В церемонии начала стройки приняли участие и сами жители села Достук.

В рамках договора с Таджикистаном о госгранице Кыргызстан передал село Достук Баткенского района. Сообщая об этом депутатам Жогорку Кенеша, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отмечал, что Достук — «самое отдаленное село, которое не несет никакой стратегической или экономической выгоды КР». Тогда же заявлялось, что за 91 гектар этого села наша страна получила 91 гектар в другом месте и еще 30 гектаров в качестве компенсации за новые дома, построенные до этого в Достуке.

13 марта в Бишкеке президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между двумя государствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322838/
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