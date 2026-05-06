16:45
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Президент «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркынын долбоору менен таанышты

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 6-майда Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган Достук стеласы менен, ошондой эле «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркынын концепциясы менен таанышты. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирди.

Иш сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысына үч өлкөнүн чек ара аймагында курула турган «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркынын башкы планы тааныштырылды.

Көрсөтүлгөн концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода-логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган.

Белгиленгендей, долбоор ишке ашкан учурда 5 миңден ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт.

Мындан тышкары, концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий-гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгө түзөт.

Мамлекет башчысы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты.

Президент ошондой эле «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркы долбоорун ишке ашыруу үч өлкөнүн тиешелүү макулдашуусу жана тыгыз өз ара кызматташуусу менен гана мүмкүн экенин баса белгиледи.

Президент Садыр Жапаров тараптардын өз ара колдоосу менен бул долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азия элдеринин тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болооруна ишеним билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373017/
Кароо: 24
Басууга
Теги
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области
В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты
Камчыбек Ташиев ответил Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному РТ
Жители села Достук останутся на прежнем месте до готовности новых домов
Поддался эмоциям. Полпред Баткена попросил прощения у жителей села Достук
Передача села Достук в Баткене. Определено место для переселения жителей
Большая часть жителей баткенского села Достук за инициативу о переселении
Кыргызстан и Таджикистан обменялись селами и участками вдоль госграницы
Эң көп окулган жаңылыктар
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
6-май, шаршемби
16:37
Президент «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркынын долбоору менен таанышты Президент «Достук» эл аралык соода-экономикалык паркыны...
16:28
Былтыр Кыргызстан донорлордон рекорддук 981,3 миллион доллар топтоду
16:17
Ажылык — 2026: Кыргызстандык зыяратчылардын биринчи тобу 11-майда жөнөйт
14:05
Чемпиондор лигасы: Бүгүн «Бавария — ПСЖ» беттешет
12:35
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер гастриттин алгачкы белгилерин атады