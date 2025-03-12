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Общество

Смерть на поле игрока в кок бору. Федерация проведет экстренное собрание

Руководство Федерации по кок бору проведет экстренное закрытое собрание в связи с гибелью игрока на матче между командами «Борулу» и «Буркут». Об этом сообщил пресс-секретарь объединения Самат Жумакадыров.

В федерации также приняли решение приостановить все оставшиеся игры сегодняшнего дня.

«Дополнительная информация по поводу предстоящего турнира в честь Нооруза будет представлена после принятия решения на собрании», — отметил Самат Жумакадыров.

Напомним, сегодня в селе Военно-Антоновка во время кок бору скончался 44-летний игрок Мирлан Сраждинов. Он наклонился, пытаясь поднять тушу с земли, и в этот момент в него врезалась лошадь другого игрока. В Центре экстренной медицины столицы 24.kg сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков от открытой черепно-мозговой травмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322588/
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