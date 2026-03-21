Садыр Жапаров: Нооруз стал по-настоящему любимым праздником соотечественников

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в торжественном мероприятии по случаю Нооруза на центральной площади Нарына.

Поздравляя кыргызстанцев с праздником весеннего равноденствия, он отметил, что Нооруз — это вестник обновления, созидания, труда и единства, доставшийся нам в наследство от предков.

«Мы гордимся тем, что Нооруз стал по-настоящему национальным и самым любимым праздником наших соотечественников, вне зависимости от их национальности. В эти дни на нашей благодатной земле особенно ярко проявляются межэтническая дружба и взаимное уважение. В Баткене и Оше, Джалал-Абаде и Таласе, Чуйской и Иссык-Кульской областях и, конечно, в нашем доблестном Нарыне — везде, где крепок наш союз, там будет изобилие», — подчеркнул глава государства.

Садыр Жапаров заметил, что в этом году праздник проходит у подножия священной горы Ала-Мышык, на берегу реки Нарын — жизненной артерии всей Центральной Азии. Он напомнил о глубокой истории региона, который был важным узлом Великого шелкового пути и подарил стране таких великих личностей, как Ишеналы Арабаев, Турдакун Усубалиев, сказители Сагымбай Орозбаков и Тыныбек Жапый уулу.

По словам президента, эти люди являются «духовными вершинами» Тенир-Тоо, которые освещают путь современному поколению.

Он выразил уверенность, что стабильность в республике вернула доверие народа к власти и позволила встать на путь созидания.

«Наша главная сила в строительстве нового Кыргызстана — это единство и сплоченность нашего трудолюбивого, патриотичного народа, сжатого в единый кулак. Опираясь на жителей семи областей и придерживаясь принципов социальной справедливости, мы будем уверенно двигаться вперед к повышению уровня жизни населения», — заявил Садыр Жапаров.

Завершая свое выступление, он призвал всех граждан к совместному труду во всех сферах и пожелал процветания стране.

«Пусть все пожелания, сказанные в этот великий день народа, будут услышаны! Пусть труд фермеров будет вознагражден богатым урожаем, а наши государственные служащие заслуживают благодарность народа, решая его проблемы! Пусть наш Кыргызстан растет и развивается! С праздником Нооруз!» — сказал глава государства.