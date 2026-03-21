Лидеры иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Ноорузом

Лидеры иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Ноорузом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, поздравления поступили от председателя КНР Си Цзиньпина, глав Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Ирана Масуда Пезешкиана, раиса Татарстана Рустама Минниханова, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда и генеральных секретарей ШОС Нурлана Ермекбаева и ОДКБ Таалатбека Масадыкова.

Они пожелали жителям Кыргызстана здоровья, счастья и успехов во всех благородных начинаниях, а стране процветания, динамичного развития и стабильности.
В Доме кино в Бишкеке покажут фильм Артыкпая Суюндукова «Плакальщица»
