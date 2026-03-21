Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана

На главной площади страны Ала-Тоо прошло торжественное празднование Нооруза. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев от имени президента поздравил кыргызстанцев и гостей столицы с праздником весеннего равноденствия.

Он подчеркнул стратегическую значимость 2025 года, когда Кыргызстан полностью урегулировал вопросы государственных границ. Отмечено, что сохранение территориальной целостности стало важнейшим достижением современной государственности, подтвердив выбор республики в пользу мира, диалога и внутренней стабильности.

Экономический блок выступления затронул рекордные показатели развития: объем ВВП приблизился к 2 триллионам сомов, а государственный бюджет превысил 1 триллион. Эти средства позволяют государству ежегодно запускать более 100 промышленных предприятий и строить не менее 200 социальных объектов. Кроме того, в пять раз увеличены объемы дорожного строительства, превысив планку в 1 тысячу километров ежегодно.

Социальные инициативы 2026-го включают масштабную поддержку семей и работников бюджетной сферы. С 1 апреля повышается зарплата 200 тысяч учителей и медиков, а с 1 июня вводится новое пособие «Бала ырысы» для всех детей до трех лет. Также продолжается реализация ипотечной программы без первоначального взноса, которая в этом году должна обеспечить жильем около 20 тысяч семей.

Особое внимание глава кабмина уделил поддержке аграрного сектора, на который выделено 38,5 миллиарда сомов для помощи полумиллиону фермеров.

Праздничные мероприятия на площади завершились культурной программой с участием творческих коллективов, развертыванием юрточного городка и демонстрацией национальных ремесел, что подчеркнуло богатство исторического наследия народа.
