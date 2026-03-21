Празднование Нооруза в Оше началось с торжественного обряда открытия сумолока

Сегодня празднование Нооруза в Оше началось в парке имени Барпы Алыкулова с торжественного обряда открытия сумолока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В церемонии приняли участие мэр южной столицы Жанарбек Акаев, торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев и полпред президента в области Аманкан Кенжебаев.

Под благословения матерей почетные гости выразили добрые пожелания народу, пожелали единства, благополучия и изобилия, после чего первыми отведали праздничное угощение.

Сразу после обряда они направились на центральную площадь Оша для участия в официальной части торжества. Основное праздничное мероприятие началось там в 10.00. Жителей и гостей города ждут насыщенная культурная программа, народные гуляния и большой праздничный концерт.