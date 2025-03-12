Евросоюз тоже хочет ужесточить миграционное законодательство

Европейский союз тоже хочет ужесточить миграционное законодательство. Еврокомиссия представила план по ускорению депортации тех, кому отказано в предоставлении убежища. Документ опубликован на портале ЕК.

Одна из мер — усиление давления на тех мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Им, среди прочего, грозит сокращение социальных пособий.

Также предлагается ужесточить правила в отношении тех, кто представляет угрозу безопасности. Например, должны быть расширены основания для их задержания и содержания под стражей. Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между странами ЕС для ускорения процедур.

Страны Евросоюза также смогут размещать людей, которым отказано в убежище, в специальных центрах депортации за пределами сообщества. Это не коснется несовершеннолетних и семей с детьми. Сейчас, по данным Еврокомиссии, лишь один из пяти мигрантов, которым отказано в убежище, покидает территорию ЕС.

Напомним, миграционное законодательство ужесточили в России. После избрания президентом США Дональд Трамп также вводит антимигрантские меры.