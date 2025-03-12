20:49
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Общество

Евросоюз тоже хочет ужесточить миграционное законодательство

Европейский союз тоже хочет ужесточить миграционное законодательство. Еврокомиссия представила план по ускорению депортации тех, кому отказано в предоставлении убежища. Документ опубликован на портале ЕК.

Одна из мер — усиление давления на тех мигрантов, кто не желает сотрудничать с властями или предоставляет ложную информацию. Им, среди прочего, грозит сокращение социальных пособий.

Также предлагается ужесточить правила в отношении тех, кто представляет угрозу безопасности. Например, должны быть расширены основания для их задержания и содержания под стражей. Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между странами ЕС для ускорения процедур.

Страны Евросоюза также смогут размещать людей, которым отказано в убежище, в специальных центрах депортации за пределами сообщества. Это не коснется несовершеннолетних и семей с детьми. Сейчас, по данным Еврокомиссии, лишь один из пяти мигрантов, которым отказано в убежище, покидает территорию ЕС.

Напомним, миграционное законодательство ужесточили в России. После избрания президентом США Дональд Трамп также вводит антимигрантские меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322562/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
На границе Кыргызстана и Таджикистана ЕС построит объекты для безопасности
Путин призвал как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики
Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления
Президент Кыргызстана озабочен однобоким отношением Европарламента
Делегация Европарламента прибыла в Кыргызстан
Еврокомиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела посетит Кыргызстан
Трамп будет выстраивать прямые контакты со странами ЕС без участия Еврокомиссии
Кремль рассматривает решение Армении вступить в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
Жапаров высказался об ужесточении миграционной политики, что ответили в ЕЭК
Кыргызстан рассчитывает на поддержку сенаторов РФ в сфере миграционной политики
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
20:42
Евросоюз тоже хочет ужесточить миграционное законодательство Евросоюз тоже хочет ужесточить миграционное законодател...
20:25
В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных накладных e-CMR
20:10
Эксперты обсудили дебюрократизацию государственных органов
20:02
Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз
19:50
Захват пассажиров поезда в Пакистане. Силовики освободили 155 заложников