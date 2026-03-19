11:00
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

Государственная дума ужесточает требования к трудовым мигрантам в России

Государственная дума ужесточает требования к трудовым мигрантам в России. Накануне депутаты приняли в первом чтении законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной сферы.

Поправками в соответствующие документы предлагается:

  • обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории РФ, на уровне, установленном в конкретном регионе, а также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж;
  • в случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулировать или не выдавать, а срок пребывания в стране сокращать;
  • возложить на налоговые органы и МВД обязанность проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у иностранцев;
  • детям тех, кто находится в России с целью заработка, будет предписано покидать ее по достижении 18-летия в течение 30 дней;
  • аннулировать и не выдавать разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранцу, если он работал менее 10 месяцев в течение года;
  • увеличить размер ежемесячных фиксированных авансовых платежей для ряда трудовых мигрантов.

Глава Госдумы Вячеслав Володин считает, что «все это позволит осуществлять более эффективный контроль за трудовыми мигрантами и их доходами, а также законностью их пребывания в нашей стране».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366621/
просмотров: 153
Версия для печати
19 марта, четверг
10:57
Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстане Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстан...
10:55
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
10:50
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
10:48
Задания ОРТ составляют на основе школьного стандарта — ЦООМО
10:47
Государственная дума ужесточает требования к трудовым мигрантам в России