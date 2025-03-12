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Общество

В США анонсировали приложение для самостоятельной депортации нелегалов

Служба таможенного и пограничного контроля США анонсировала мобильное приложение CBP Home. С помощью этой программы нелегальные мигранты смогут добровольно покинуть страну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что незаконно находящиеся на территории Соединенных Штатов в приложении могут добровольно проинформировать о своем желании покинуть государство, прежде чем подвергнуться более строгим мерам. Кроме того, функция предоставит возможность мигрантам в будущем получить шанс на легальное возвращение в США.

Напомним, сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация Штатов приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.

В России также заработал реестр контролируемых лиц. С 5 февраля в стране начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322487/
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