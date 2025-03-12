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Общество

В Бишкеке открылась выставка иранского декоративно-прикладного искусства

Накануне в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялось открытие выставки иранского декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается на страницах КНМИИ в соцсетях.

Гости выставки смогут познакомиться с самыми популярными почерками персидской каллиграфии и миниатюрами, написанными в сефевидском, каджарском стилях. Мастер исфаханской школы расписной эмали продемонстрирует работы в техниках эслими‌ и хатаи‌, а разрисованные мраморные шкатулки, имеющие прикладное значение, надолго запомнятся посетителям.

Иранские мастера проведут мастер-классы.

Выставка продлится до 14 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322463/
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