В Бишкеке открылась выставка иранского декоративно-прикладного искусства

Накануне в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялось открытие выставки иранского декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщается на страницах КНМИИ в соцсетях.

Гости выставки смогут познакомиться с самыми популярными почерками персидской каллиграфии и миниатюрами, написанными в сефевидском, каджарском стилях. Мастер исфаханской школы расписной эмали продемонстрирует работы в техниках эслими‌ и хатаи‌, а разрисованные мраморные шкатулки, имеющие прикладное значение, надолго запомнятся посетителям.

Иранские мастера проведут мастер-классы.

Выставка продлится до 14 марта.