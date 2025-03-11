Акимат Алматы не подтвердил информацию об установке памятника Жириновскому

По сообщениям российских СМИ, в 2026 году в Алматы наряду с несколькими городами России появится памятник покойному российскому политику Владимиру Жириновскому.

Ряд казахстанских изданий написал, что обратился в акимат Алматы и в ответ получил информацию, согласно которой обращений об установке памятника Владимиру Жириновскому не поступало и данный вопрос уполномоченным органом не рассматривался.