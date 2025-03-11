Акимат Алматы не подтвердил информацию об установке памятника Жириновскому

По сообщениям российских СМИ, в 2026 году в Алматы наряду с несколькими городами России появится памятник покойному российскому политику Владимиру Жириновскому.
Ряд казахстанских изданий написал, что обратился в акимат Алматы и в ответ получил информацию, согласно которой обращений об установке памятника Владимиру Жириновскому не поступало и данный вопрос уполномоченным органом не рассматривался.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Он был депутатом Государственной думы РФ на протяжении восьми созывов — с первого дня существования нижней палаты парламента и до дня своей смерти, руководил фракцией ЛДПР. Умер 6 апреля 2022-го.