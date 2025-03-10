Кыргызстан просит Турцию возобновить и увеличить квоты для бесплатного лечения

В Анкаре состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева с вице-президентом страны Джевдетом Йылмазом.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент сделан на организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в этом году, при этом подчеркнута важность их содержательного наполнения. Отдельное внимание уделено подготовке к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое запланировано в КР в 2025-м.

На встрече также обменялись мнениями по вопросам упрощения торговли, создания кыргызско-турецкого инвестиционного фонда и реализации крупных инвестиционных проектов в нашей стране.

Кроме того, затронуты вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения. Кыргызская сторона выразила просьбу о возобновлении и увеличении ежегодной квоты на бесплатное лечение граждан КР в медицинских учреждениях Турции.