10:26
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС

Кабмин внес изменения в постановление, касающееся деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций. Документ направлен на усиление системы оповещения населения при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Согласно изменениям, центр управления кризисными ситуациями МЧС получил новое полномочие: в случае угрозы ЧС или уже возникшей ситуации все телекоммуникационные сервисы, сети и телерадиоканалы, независимо от формы собственности, обязаны бесплатно транслировать экстренные сообщения.

Решение принято на основании норм Санитарного кодекса и конституционного закона о кабмине.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359372/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще
В ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт погибла женщина, трое пострадали
В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине
На складе в СЭЗ «Бишкек» произошел пожар, погиб иностранец
В Бишкеке локализован крупный пожар на станции техобслуживания
В Канте загорелось здание, где расположен Центр обслуживания населения
Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход снежных лавин
В Нарыне произошел пожар на рынке «Чолук ата»
МЧС объявило штормовое предупреждение в Бишкеке и Чуйской долине. Будет ветер
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
10:25
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП...
10:19
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
10:18
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
10:16
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
10:13
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения