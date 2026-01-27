Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС

Кабмин внес изменения в постановление, касающееся деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций. Документ направлен на усиление системы оповещения населения при угрозах и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Согласно изменениям, центр управления кризисными ситуациями МЧС получил новое полномочие: в случае угрозы ЧС или уже возникшей ситуации все телекоммуникационные сервисы, сети и телерадиоканалы, независимо от формы собственности, обязаны бесплатно транслировать экстренные сообщения.

Решение принято на основании норм Санитарного кодекса и конституционного закона о кабмине.

Постановление вступит в силу через десять дней.