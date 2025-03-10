Аэропорты Германии объявили забастовку: более 3 тысяч 400 авиарейсов отменят

В 13 аэропортах Германии начались предупредительные однодневные забастовки сотрудников. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на представителя профсоюза.

Фото Global Look Press . Аналогичная забастовка работников аэропортов Германии, которая прошла год назад

Организованная профсоюзом Ver.di забастовка затронет аэропорты Берлина — Бранденбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Мюнхена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле. В аэропортах Веце и Карлсруэ/Баден-Баден к протесту присоединятся только сотрудники авиационной безопасности, занятые в зонах контроля пассажиров, персонала, грузов и товаров, а также в сервисных службах.

По оценке объединения немецких аэропортов ADV, в результате 24-часовой забастовки, объявленной Ver.di, будет отменено более 3 тысяч 400 рейсов, пострадают около 510 тысяч пассажиров.



Профсоюз добивается повышения заработной платы на 8 процентов, но не менее чем на 350 евро в месяц, а также требует увеличить надбавки за тяжелые работы и предоставить сотрудникам дополнительные выходные дни. В заявлении Ver.di говорится, что забастовка необходима для «улучшения условий труда примерно 25 тысяч работников».