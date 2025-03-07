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Общество

Когда в Кыргызстане начнут производить удобрения, рассказали в Минсельхозе

Первая фаза проекта по строительству завода по производству удобрений в Кыргызстане завершена, планируется начало второй фазы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист отдела агрохимии и надзора департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза Гульзар Султанбек кызы.

По ее словам, со времен приобретения независимости неоднократно поднимался вопрос запуска отечественного производства минеральных удобрений, так как КР — аграрная страна.

«Были попытки, инвестиционные соглашения, какие-то проекты, но в силу различных обстоятельств этот вопрос не решался до недавнего времени. В 2023 году подписано инвестиционное соглашение между Минсельхозом КР и китайской компанией. Сейчас уже строится завод по производству гуминовых комплексных удобрений и органического карбамида в Ноокатском районе Ошской области», — сказала Гульзар Султанбек кызы.

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Она добавила, что строительство ведется в два этапа, первый предусматривает производство гуминовых удобрений, второй — органического карбамида.

«Они не относятся к минеральным удобрениям, а к органоминеральным, комплексным. Основное сырье для производства минудобрений — природный газ. Поскольку наша страна не богата таким ресурсом, мы вынуждены прибегать к альтернативным вариантам. Органоминеральные удобрения тоже обогащают почву и имеют питательные вещества для растений, эффективны как корневые, так и листовые подкормки. Фермеры их уже начали использовать. Основным сырьем тут является уголь, который у нас есть», — пояснила Гульзар Султанбек кызы.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в $260 миллионов, проектная мощность предприятия составит 500 тысяч тонн удобрений в год, обеспечит работой около 2 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322092/
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