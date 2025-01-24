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Власть

Глава кабмина проверил строительство завода и жилого комплекса в Ошской области

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев совершил рабочую поездку в Ошскую область, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В Ноокатском районе Адылбек Касымалиев посетил строящийся завод по производству комбинированных гуминовых органоминеральных удобрений. Этот проект, начатый в 2024 году, оценивается в $260 миллионов и обещает стать важным фактором развития аграрного сектора региона.

Запуск предприятия, чья проектная мощность составит 500 тысяч тонн удобрений в год, обеспечит работой около 2 тысяч человек.

Глава кабмина также проинспектировал возведение Государственной ипотечной компанией жилого комплекса в Оше. Он состоит из 8 блоков и 542 квартир, которые предоставят участникам государственной жилищной программы «Менин үйүм» по социальной, льготной и доступной ипотекам и механизму долевого строительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317785/
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