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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Школьники будут учиться по разным программам

В связи с переходом на 12-летнее образование школьники будут учиться по разным программам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила завотделом департамента образования мэрии города Бишкека Гульмира Акматова.

Она напомнила, что в новом учебном году рожденные в 2019-м и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, а рожденные в 2018-м и прошедшие дошкольную подготовку пойдут сразу во второй.

Кроме того, учащиеся 3-х классов 11-летней школы переходят в 5-й класс 12-летней школы, а учащиеся 6-х классов 11-летней школы переходят в 8-й класс 12-летней школы.

Но параллели будут учиться по разным программам.

«К примеру, шестиклассники, перепрыгнувшие в 8-й класс, будут учиться по новой программе 12-летнего образования, а семиклассники, которые, как обычно, перейдут в 8-й, продолжат программу 11-летнего образования. Также и по другим параллелям», — сказала Гульмира Акматова.

Она признала наличие острых проблем в городе Бишкеке.

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Школы, по ее словам, переполнены в 2-2,5 раза. Практически во всех столичных школах класс-комплектов очень много, в классах до 55 детей. Санитарные нормы превышены в несколько раз. Кроме того, в школах с русским языком обучения стоит проблема нехватки учителей.

«Учителя обеспокоены, насторожены, некоторые воспринимают реформу остро, а некоторые говорят, что нужно что-то менять. Настроения разные, мы продолжаем разъяснительную работу по переходу на 12-летнее образование», — резюмировала Гульмира Акматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322076/
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