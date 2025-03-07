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Общество

Венгрия предлагает адаптировать свои технологии для сохранения озера Иссык-Куль

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с региональным директором международного консорциума H2O Золтаном Бенко.

Стороны обсудили обеспечение населения Кыргызстана чистой питьевой водой, строительство очистных сооружений и развитие ирригационной системы.  

По словам Бакыта Торобаева, доступ к качественной воде — одна из ключевых задач, особенно для сельских регионов, где инфраструктура водоснабжения требует модернизации. Необходимо не только строить новые очистные сооружения в крупных городах, но и создавать условия для защиты водных ресурсов в удаленных районах.

Золтан Бенко рассказал об опыте компании в сфере управления водными ресурсами и озвучил возможные решения для нашей страны. Особое внимание уделено сохранению экосистемы озера Иссык-Куль. Он предложил адаптировать успешные технологии, применяемые на озере Балатон, для защиты уникальной природной среды Иссык-Куля.

Бакыт Торобаев отметил, что приоритетными направлениями работы являются строительство современных очистных сооружений, развитие ирригационных систем и внедрение инновационных методов водопользования. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322026/
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