В Первомайском районе составили протоколы на 120 тысяч сомов, Ленинском — на 105 тысяч, Свердловском — на 78 тысяч, Октябрьском — на 33 тысячи.

В муниципалитете отмечают, что продажа горючего в неустановленных местах опасна для жизни. В процессе торговли не соблюдаются правила техники безопасности и существует риск возгорания или взрыва.