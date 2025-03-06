За нелегальную торговлю бензином с начала 2024 года муниципальная инспекция мэрии Бишкека выписала штрафов на 336 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Инспекция мэрии, сотрудники районных администраций, управления Налоговой службы и УПСМ столицы проводят рейды по улице Профсоюзной от улицы Фучика до улицы Лумумбы, улице Достоевского и на территории бывшего села Маевка. С января 2025-го они составили 112 протоколов на 336 тысяч сомов.
В Первомайском районе составили протоколы на 120 тысяч сомов, Ленинском — на 105 тысяч, Свердловском — на 78 тысяч, Октябрьском — на 33 тысячи.
В муниципалитете отмечают, что продажа горючего в неустановленных местах опасна для жизни. В процессе торговли не соблюдаются правила техники безопасности и существует риск возгорания или взрыва.