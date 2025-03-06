За нелегальную торговлю бензином с начала 2024 года муниципальная инспекция мэрии Бишкека выписала штрафов на 336 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Инспекция мэрии, сотрудники районных администраций, управления Налоговой службы и УПСМ столицы проводят рейды по улице Профсоюзной от улицы Фучика до улицы Лумумбы, улице Достоевского и на территории бывшего села Маевка. С января 2025-го они составили 112 протоколов на 336 тысяч сомов.

Напомним, за несанкционированную продажу горюче-смазочных материалов предусмотрен штраф в 3 тысячи сомов.