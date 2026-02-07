Муж поджег жену бензином. В мэрии Таласа опровергают, что это ее сотрудник

В мэрии Таласа опровергли информацию о том, что мужчина, который облил свою жену бензином и поджег, является ее сотрудником.

По данным муниципалитета, подозреваемый в жестоком насилии над женщиной с июля по декабрь 2025 года работал в МП «Жашыл чарба».

О том, что мужчина работал в мэрии Таласа, сообщал Бакай-Атинский районный отдел труда, социального обеспечения и миграции.

32-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Расследованием занимается Ленинское РУВД Бишкека. По информации Таласской областной прокуратуры, материалы переданы и в Бакай-Атинский РОВД, начато расследование.

28-летняя жительница села Боо-Терек М.Т. пострадала 15 октября прошлого года. Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал и избил жену, после чего стал угрожать ей убийством. Он облил ее бензином и поджег. Жертва насилия пыталась самостоятельно потушить пламя водой. Крики о помощи услышали прохожие — именно они доставили ее в больницу. Через три дня после госпитализации в Таласе пострадавшую из-за тяжелого состояния перевели в столицу. Она месяц провела в реанимации, а затем до 18 декабря проходила лечение в ожоговом отделении Городской клинической больницы скорой помощи.

Пострадавшая М.Т. повторно обратилась в органы милиции 5 февраля 2026-го и сообщила, что ее муж Д.Ж., 1995 года рождения, снова ей угрожает и избивает.