Защитите детей от кариеса. Минздрав проведет бесплатную акцию

В честь Всемирного дня здоровья полости рта 20 марта Министерство здравоохранения Кыргызстана проведет акцию по бесплатной герметизации фиссур зубов у детей 6-14 лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный внештатный специалист по стоматологии МЗ КР Гульмайрам Ибраимова.

По ее словам, процедура герметизации фиссур направлена на профилактику развития кариеса — зубы под герметиком остаются здоровыми. При качественной работе герметик держится не менее пяти лет.

«Анатомически коронка зуба имеет бороздки, ямочки, бугорки. И в этих естественных углублениях скапливаются остатки пищи, которые способствуют развитию микроорганизмов, выделяющих кислоту. Все это провоцирует развитие кариеса. Если гигиена рта у ребенка постоянно в таком состоянии, то кариес появится очень быстро. При сложных формах дети очень страдают», — сказала Гульмайрам Ибраимова.

Процедура герметизации безболезненная и проводится исключительно по показаниям. Если у ребенка развился кариес, она противопоказана.

Герметизации подвергаются постоянные моляры — жевательные зубы с выраженным рельефом.

«К сожалению, родители пропускают первые постоянные моляры, принимая их за молочные, допускают развитие осложненного кариеса, что приводит к преждевременному удалению. Это имеет свои последствия — деформация челюсти, скученность и так далее. Уже с шести лет у детей начинают прорезаться постоянные зубы, и это требует максимального внимания со стороны родителей», — отметила Гульмайрам Ибраимова.

Особой подготовки в день акции 20 марта не потребуется.

Список стоматологических клиник и время приема в Минздраве пообещали предоставить дополнительно.

«Частные клиники желательно посетить в первой половине дня. В госклиниках прием будет, скорее всего, до 16.00, но время мы уточним. Чтобы не создавать больших очередей, решили в госклиниках ограничить плановый прием пациентов. Экстренные пациенты с острой болью обязательно получат помощь. А остальные кабинеты, которые участвуют в акции, будут работать только с обратившимися детьми. Надеемся, население отнесется к этому с пониманием», — заметила специалист.

Читайте по теме Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога

Она добавила, что стоматологическая помощь профилактической направленности оказывается детям до 10 лет бесплатно по программе госгарантий.

По данным ВОЗ, распространенность кариеса во всем мире достигает практически 100 процентов. Поэтому ежегодно 20 марта стоматологи объединяют усилия в целях информирования общественности к проблемам здоровья полости рта.

«Кыргызстан благодаря инициативе, прежде всего частного сектора стоматологии, уже пятый раз участвует в этой международной акции. Первые четыре года в основном в ней принимали участие доктора частных клиник. В этом году акцию расширили, участвуют и государственные организации здравоохранения стоматологического профиля по всей стране», — подчеркнула Гульмайрам Ибраимова.