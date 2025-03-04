Цифровая амбулаторная карта пациента внедрена по всей республике

Более 17 тысяч пользователей — медицинских работников — работают в информационной системе «Цифровая амбулаторная карта пациента». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Центра электронного здравоохранения Чингиз Бексултанов.

По его словам, этот важный продукт для поликлиник начали внедрять в мае 2023 года.

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«Без него невозможно учитывать все оказываемые услуги на первичном уровне. За 2024-й в этой системе зарегистрировано более 10 миллионов амбулаторных визитов, то есть можно с уверенностью сказать, что во всех центрах семейной медицины, группах семейных врачей, фельдшерско-акушерских пунктах эта система работает по всей республике», — сказал Чингиз Бексултанов.

Ранее сообщалось, что система включает цифровую запись медицинской истории пациентов, централизованное хранение данных, интеграцию с лабораторными и диагностическими системами, расписание приемов врачей. Она позволяет генерировать отчеты и аналитику для анализа статистики заболеваемости и планирования ресурсов. Это также сокращает бюрократическую нагрузку на медицинский персонал, затрачиваемую на поиск и сбор необходимых сведений.