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Общество

Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. О его смерти сообщила Федерация шахмат России. Спасскому было 88 лет.

Борис Спасский стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна в Москве. В 1972-м он проиграл титул американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике.

В 1972 году в Рейкьявике состоялся знаменитый «матч века» Спасский — Фишер, который приковал к себе внимание всего мира. Об этом поединке и сейчас слагают легенды, о нем написаны десятки книг и сняты кинофильмы, в том числе триллер Pawn Sacrifice (2015) с голливудскими звездами в главных ролях: Тоби Магуайр исполнил роль Роберта Фишера, а Лив Шрайбер — Бориса Спасского. В том матче Спасский в драматичной борьбе уступил свой титул, но еще долгие годы оставался одним из сильнейших шахматистов мира.

Борис Спасский — заслуженный мастер спорта СССР (1965), двукратный чемпион СССР (1961, 1973), шестикратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР.

Шахматист эмигрировал во Францию в 1976 году, трижды выступал на Всемирных шахматных олимпиадах за эту страну. Вернулся в Россию в 2012-м и спустя год получил гражданство РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321331/
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