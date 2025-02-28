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Общество

На 50 миллиардов сомов увеличен уставной капитал Госипотечной компании

В Бишкеке состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Государственная ипотечная компания», на котором принято решение об увеличении уставного капитала на 50 миллиардов сомов. Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Уточняется, что акционеры единогласно поддержали решение.

По данным КФБ, эти средства направят на увеличение количества обращаемых акций путем регистрации и размещения нового выпуска. В рамках дополнительной эмиссии выпустят 500 тысяч простых именных акций номинальной стоимостью 100 тысяч сомов каждая.

Размещение акций пройдет в закрытом режиме в пользу управления делами президента, являющегося единственным акционером.

Ранее сообщалось, что кабмин направит 35 миллиардов сомов на увеличение уставного капитала ГИК. Их используют для финансирования госпрограммы «Менин үйүм».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321327/
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