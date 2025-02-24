Кабмин направит 35 миллиардов сомов на увеличение уставного капитала ГИК

Кабмин распорядился направить значительные средства на реализацию государственной жилищной программы «Менин үйүм» и погашение обязательств перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Соответствующее распоряжение от 21 февраля 2025 года подписал глава кабмина. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Дастан Бекешев.

Документ предписывает Министерству финансов КР по согласованию с комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша увеличить доходную часть республиканского бюджета на 2025 год на 45 миллиардов 696,7 миллиона сомов за счет прибыли Национального банка КР по итогам 2024 года.

Из этой суммы 35 миллиардов сомов будут направлены на увеличение уставного капитала ОАО «Государственная ипотечная компания» для финансирования госпрограммы «Менин үйүм». Кроме того, $9 миллионов 596,6 тысячи (по курсу НБ КР на дату платежа) будут выплачены Национальному банку КР в рамках обязательств по Гарантийному соглашению с ЕБРР.

Оставшиеся средства после осуществления указанных выплат будут перечислены в стабилизационный фонд КР.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабинета министров.