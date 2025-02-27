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Общество

Вода в Достук поступает из РТ. Депутат считает правильной передачу села

Депутат Жогорку Кенеша от Баткенского одномандатного округа Бактияр Калпаев рассказал о селе Достук Баткенского района, которое в результате делимитации кыргызско-таджикской границы перейдет Таджикистану.

По его словам, в селе всего около 70 домов. Есть школа, в каждом классе учится около четырех-шести детей.

Нардеп считает, что, возможно, будут среди жителей Достука те, кто не захочет покидать родное село. Но он отмечает, что это нужно в первую очередь для их безопасности.

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«Село действительно находится близко к таджикским селам, и водоснабжение у них из Таджикистана. Это как нельзя лучше говорит о том, что решение по селу приняли правильное», — сказал Бактияр Калпаев.

Напомним, сегодня глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев представил ЖК результаты работы комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

«Село Достук полностью перешло Таджикистану. Это самое отдаленное село, оно не дает стратегической или экономической выгоды Кыргызстану. За 91 гектар этого села мы получили 91 гектар другой земли, но в качестве компенсации за новые дома. Мы ведь заново отстроили село Достук, получили 30 гектаров земли в Дакконе. Туда мы переселим жителей и там построим новые дома», — ранее заявил он, выступая в парламенте.

Кроме этого, в итоге переговоров сокращена площадь анклава Ворух. Если раньше она составляла 19 тысяч гектаров, то теперь сокращена до 14,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321302/
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