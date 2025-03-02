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Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

От патологоанатома до генетика. Жанара Анарбаева из Оша о работе в Турции

Жанара Анарбаева родилась в Оше, в 2016 году окончила факультет «Лечебное дело» Кыргызской государственной медицинской академии. Сейчас молодой специалист живет в Анкаре, работает генетиком и мечтает внести вклад в развитие этой отрасли на родине.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
— Во время прохождения интернатуры в Турции я увидела высокий уровень медицинской науки и клинической практики, основанный на принципах доказательной медицины, молекулярной диагностики и персонализированной терапии. Это вдохновило меня продолжить обучение здесь, чтобы в будущем внести вклад в развитие медицины в Кыргызстане.

Мечтаю, чтобы моя страна стала лидером в области генетики в Центральной Азии, внедряя передовые технологии, развивая генетический скрининг и создавая условия для персонализированной медицины. Полученные знания и опыт я планирую направить на развитие этой сферы, чтобы повысить качество диагностики и профилактики наследственных и онкологических заболеваний в регионе.

— Другие государства для переезда рассматривали?

— После участия в программе студенческого обмена у меня не осталось сомнений в выборе страны для дальнейшего обучения. В Турции меня впечатлили высокий уровень медицинского образования, современные клинические протоколы, доступ к передовым технологиям в области доказательной медицины. Кроме того, государство активно развивается в сфере медицины, что для меня, как специалиста, играет ключевую роль. Поэтому я не рассматривала другие варианты — здесь увидела наилучшие возможности для профессионального роста.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
— Как дался переезд? Что помогло адаптироваться?

— Как и любой переезд в другую страну, процесс не был простым. Сложности были с адаптацией к новой системе медицинского образования, языковым барьером и культурными отличиями. Однако благодаря поддержке коллег, дружелюбной атмосфере и стремлению к профессиональному росту я смогла быстро адаптироваться.

Кроме того, мои интерес к медицине и желание получить качественное образование помогли сосредоточиться на учебе и работе, а не на трудностях. Со временем я привыкла к новому ритму жизни, освоила язык и почувствовала себя комфортно в турецкой медицинской среде.

— Сложно ли было поступить в резидентуру?

— Поступление с кыргызским дипломом действительно требует усилий. Первым шагом стало его подтверждение — это довольно сложный и длительный процесс, который занял у меня около двух лет. Нужно было сдать экзамены, пройти стажировку и адаптироваться к местным стандартам.

— Многие обычно выбирают хирургию или стоматологию. Почему выбрали такое направление медицины, как генетика?

— Мой путь в генетику был не самым прямым, но интересным. Изначально я поступила на патологоанатома — меня привлекала возможность изучать причины заболеваний и понимать, как они влияют на организм. Позже увлеклась микробиологией, где погрузилась в мир микроорганизмов и их взаимодействие с человеком.

И только тогда, в процессе обучения и работы, поняла, что генетика — та область, где сочетаются мои интересы. Моя любовь к ней пришла через патологоанатомию и микробиологию, но именно генетика дает мне возможность влиять на здоровье людей на самом глубоком уровне, ведь мы можем не только лечить, но и предотвращать болезни.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы
— Какие особенности работы у врача-генетика? Как обстоят дела с такими кадрами в Кыргызстане?

— Работа врача-генетика — это уникальное сочетание науки и медицины. Мы занимаемся диагностикой наследственных заболеваний, помогаем семьям понять риски и предотвратить передачу таких болезней будущим поколениям. Часто к генетику обращаются в последнюю очередь, когда другие специалисты не могут поставить точный диагноз. Это делает нашу работу особенно важной и ответственной — мы разгадываем сложные медицинские загадки.

В Кыргызстане генетика только начинает развиваться, специалистов очень мало. Часто лабораторные исследования, такие как кариотипирование, проводят биологи, а не врачи. В Турции же врач-генетик не только консультирует пациентов, но и отвечает за интерпретацию лабораторных результатов, что делает его роль еще более значимой.

Это направление медицины требует глубоких знаний, но оно невероятно интересное, ведь генетика — это шаг в будущее, где мы можем не только лечить, но и предотвращать болезни на самом раннем этапе.

— Какие главные отличия систем здравоохранения в КР и ТР вы бы отметили?

— Во-первых, в Турции хорошо развита система государственного страхования. Благодаря этому граждане получают доступ к бесплатной и высококвалифицированной помощи, включая сложные процедуры и операции. Это делает медицину доступной для всех слоев населения.

Во-вторых, тут уделяют огромное внимание подготовке медицинских кадров. Даже в отдаленных регионах страны врачи проходят качественное обучение и регулярно повышают квалификацию, что обеспечивает высокий уровень обслуживания по всей республике.

И, наконец, в Турции активно внедряют современные технологии и стандарты лечения, что делает систему здравоохранения эффективной и ориентированной на пациента.

В Кыргызстане, к сожалению, такие возможности пока ограничены, но есть потенциал для развития, особенно в части укрепления страховой системы и улучшения подготовки специалистов.

— Чем удивляет жизнь в Турции?

— Гостеприимством и теплотой людей, особенно в медицинской среде, где коллеги готовы поддержать на каждом шагу. Конечно, экономическая нестабильность вызывает беспокойство, но это не мешает стране двигаться вперед.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Больше всего родных и близких, той атмосферы, которая существует только дома. Однако я верю, что дом — это не только место, но и люди, которые рядом, поэтому везде можно создать комфортную для себя среду.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Связываю будущее с развитием генетики и патологии в Кыргызстане. Я верю, что эти направления медицины могут значительно улучшить качество диагностики и лечения в нашей стране. На данный момент я только в начале этого пути, активно изучаю международный опыт и готовлюсь к тому, чтобы в будущем внедрять новые подходы. Конечно, это не легкий процесс, но я уверена, что даже небольшие шаги могут привести к большим изменениям.

Надеюсь, скоро мы увидим прогресс в данной сфере, а я смогу внести вклад в это важное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320879/
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