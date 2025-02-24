Запись в школу. Родители уже могут регистрироваться в системе

Электронная запись в школу стартует в Кыргызстане 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.
По словам представителей МОиН, это сделано для удобства пользователей, система упрощена.
«Раньше регистрация в личный кабинет открывалась непосредственно в день начала кампании, а теперь это можно сделать заранее. Кроме того, на новом сайте не требуется прикреплять какие-либо документы. Все данные видно автоматически. В планах на будущее сделать регистрацию доступной через другие системы, в том числе через «Тундук», — пояснили в ведомстве.
Выбор школы станет доступен только 1 апреля.
Уточняется, что запись в школу пройдет в два этапа:
- первый (зачисление по микроучастку согласно прописке родителей) начнется 1 апреля в 9.00;
- второй (зачисление на свободные места, независимо от микроучастка) начнется 2 июня в 9.00.