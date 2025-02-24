Запись в школу. Родители уже могут регистрироваться в системе

Электронная запись в школу стартует в Кыргызстане 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Отметим, что регистрация в прошлые годы проводилась через автоматизированную информационную систему mektep.edu.gov.kg, однако теперь нужно перейти на новый сайт — 1mektep.edu.gov.kg.

По словам представителей МОиН, это сделано для удобства пользователей, система упрощена.

«Раньше регистрация в личный кабинет открывалась непосредственно в день начала кампании, а теперь это можно сделать заранее. Кроме того, на новом сайте не требуется прикреплять какие-либо документы. Все данные видно автоматически. В планах на будущее сделать регистрацию доступной через другие системы, в том числе через «Тундук», — пояснили в ведомстве.

Выбор школы станет доступен только 1 апреля.

Уточняется, что запись в школу пройдет в два этапа: