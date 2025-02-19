Какими должны быть кладбища и могилы? Кабмин утвердил новый порядок

Кабинет министров Кыргызстана своим постановлением утвердил инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений.

Согласно этой инструкции, вводятся такие типы кладбищ, как регулярное, ландшафтное кладбище-парк и смешанное. В документе прописано, каким требованиям должны отвечать участки, на которых будут расположены кладбища, какими должны быть кладбища и как они должны эксплуатироваться.

Удельные значения площади территорий кладбищ: места захоронений — 60–65 процентов;

зеленые насаждения — 20–25 процентов;

проезды, аллеи и дорожки — 10–15 процентов;

хозяйственный двор и подсобные строения — 4–5 процентов.

Отмечается, что на кладбищах должны предусматриваться площадки для ожидания и сбора членов траурной процессии, а также траурные площадки для проведения гражданских панихид.

Отныне, согласно инструкции, на территории КР каждому человеку после его смерти гарантируется предоставление на безвозмездной основе участка земли для погребения. Участок предоставляется по месту рождения или смерти, по последнему месту жительства, по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом (супругой), детьми, родственниками, а также по письменному или устному пожеланию умершего при жизни. Самовольное захоронение в неотведенном для этого месте запрещается, как и самовольное извлечение и перезахоронение тела умершего.

Отказ в предоставлении участка для захоронения не допускается.

Размеры участка земли для захоронения устанавливаются местным кенешем с учетом местных условий, обычаев, традиций, вероисповедания жителей данного айыльного аймака/города на основании положений инструкции. На каждую могилу отводится участок земли следующих размеров:

Еще одним нововведением, самым обсуждаемым в обществе, стали нормы, касающиеся установки памятников и мемориальных знаков на могилах. Теперь при установке памятника на месте захоронения нужно письменно извещать исполнительный орган местного самоуправления, который в свою очередь должен предупредить заявителя о необходимости соблюдать требования закона и инструкции.

Рекомендуется воздержаться от возведения и установки памятников, монументов, статуй и надгробных плит, а также ограждений, изготовленных из гранита, мрамора, других драгоценных камней (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и других в сыром и обработанном виде), роскошных металлических оград и сочетания этих материалов независимо от вероисповедания, социального положения, этнической принадлежности, пола захороненного.

При этом отмечается, что надмогильные памятники не должны превышать 70 сантиметров в высоту, а ограждение на могилу не рекомендуется ставить без острой на то необходимости. Если же такая необходимость имеется, то рекомендуется сделать «скромное ограждение из деревянных материалов или других нетленных материалов, не допуская расточительства и излишества».

«Надписи на памятнике выполняются четким шрифтом с указанием имени, фамилии, даты рождения и смерти умершего. Допускается нанесение эпитафий и религиозных символов, соответствующих вероисповеданию умершего. Запрещается использование памятных знаков, содержащих элементы, противоречащие общественным нормам морали и порядку», — говорится в инструкции.

Вся территория кладбища, согласно новой инструкции, должна быть окружена оградой. При этом ограда должна быть не ниже 1,5 метра и выполнена из местных недорогих материалов (сборный железобетон, керамические, шлаковые, гипсовые блоки, железобетонные столбы с деревянными панелями, стены из глины и тому подобное).

Инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установке надмогильных сооружений чиновники начали разрабатывать после того, как был принят Указ президента о мерах по реализации закона «О погребении и похоронном деле» в октябре 2024 года.