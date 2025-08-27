09:48
Общество

В доме престарелых в Нижне-Серафимовке хоронят без имен и крестов

В редакцию 24.kg поступила информация о нарушениях в Нижне-Серафимовском доме престарелых. По словам очевидцев, умерших пожилых людей там хоронят без указания персональных данных и без установки крестов на могилах.

При этом государство выделяет на каждое погребение около 30 тысяч сомов. У очевидцев возникает вопрос: куда уходят эти средства и почему похороны проходят без должного оформления?

Связаться с директором учреждения пока не удалось. Редакция ожидает комментариев от руководства дома престарелых и профильных государственных органов.

В доме престарелых в Нижне-Серафимовке хоронят без имен и крестов